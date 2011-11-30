Безбожники здійснили напад на родину священника

На території Вінницької області діяла банда грабіжників, яка скоїла злочини в кількох районах.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Свій злочинний промисел на Вінниччині розбійники розпочали у Калинівському районі, де напали на будинок місцевого священника. Вранці троє чоловіків прийшли до помешкання настоятеля церкви начебто для того, аби домовитися про похорони. Вдома була матушка з дітьми, вона відчинила двері, в цей час до будинку забігли троє невідомих – обличчя двох з них закривали чорні маски, третій був у глибокому капюшоні. Нальотчики поклали всіх на підлогу, жінці і дітям скотчем зв’язали руки, наказали лежати мовчки, інакше пообіцяли розправитися. Перевернувши все в будинку, забрали гроші та ювелірні вироби.

Через 10 днів схожий злочин був зареєстрований гніванською міліцією – в с. Селище розбійники напали на сім’ю місцевого цілителя. Злочинці під’їхали до будинку серед білого дня. Господаря не було вдома. В будинку були його дружина та син. Хлопця непрохані гості зв’язали, а жінку, яка зайшла в помешкання, коли там хазяйнували двоє нальотчиків, вони нещадно побили. Забрали пакет з декількома тисячами гривень та втекли.

Третє повідомлення про напад надійшло 20 жовтня від жителя Немирова. Вранці господар разом з дружиною поїхали на роботу. Вдома залишилась 80-річна мати господині. Літня жінка не встигла зачинити двері за дочкою з зятем, як на порозі з’явились двоє чоловіків. Аби бабуся не зашкодила їх планам, вони зв’язали старенькій ноги та руки, а самі заходилися порядкувати – знайшли гроші та золоті вироби. На вулиці їх чекала автівка.

- Ми детально проаналізували усі злочини, по почерку і стилю було зрозуміло, що це діють одні і ті ж люди, - каже начальник УКР УМВС України у Вінницькій області полковник міліції Олександр Глянько. – Це могла бути або новостворена група злочинців, або група «гастролерів», оскільки працювали вони в різних районах, пересувалися на автомобілях. Ми почали активні розшукові заходи, отримали оперативну інформацію і вийшли одразу на декількох людей, встановили, що вони підтримують тісні контакти з іногородніми, раніше судимими особами. Один із них – з Кіровоградської області, інший – з Львівської області. Злочинці мали два автомобілі, в деяких випадках винаймали таксі.

Оперативники затримали у Львівські області двох зловмисників. Одночасно металеві браслети одягли ще п’ятьом співучасникам на території Вінниччини – в Калинівці, Немирові та Вінниці. У злочинців вилучено пістолет, електрошокер, автомобілі.

За фактом розбійних нападів, скоєних за попередньою змовою групою осіб порушено кримінальну справу відповідно до ч.3 ст.187 КК України. Усі зловмисники перебувають під арештом.

Міліція перевіряє затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах країни. На сьогодні їм інкримінують два розбійних напади у Львівскій області, де їх жертвами стали тамтешні підприємці.