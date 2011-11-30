Ліс рубають – гроші заробляють

Загальний обсяг продукції, робіт та послуг лісового господарства Вінниччини за січень-вересень 2011 року склав 163 млн. грн., що на 47 млн. грн., або на 41% більше, ніж за відповідний період минулого року.

В цілому по області заготовлено майже 484 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі від рубок головного користування 280 тис.м3, що складає 58% її заготівлі. Із загальної кількості заготовленої деревини: 221 тис.м3 (46%) складає дров’яна деревина для технологічних потреб, 162 тис.м3 (33%) – лісоматеріали круглі та 94 тис.м3 (19%) – дрова для опалення.

Провідну роль у заготівлі деревини займають підприємства Вінницького обласного управління лісового господарства. Саме на них припадає 88% обсягу продукції, робіт та послуг лісового господарства та 76% заготівлі ліквідної деревини.