Нерухомість «Браїлівського сокоморсного заводу» продали незаконно

Апеляційним судом Вінницької області задоволено скаргу прокуратури області на рішення Жмеринського міськрайонного суду.

Свого часу цей суд відмовив у задоволенні позову прокуратури області в інтересах Міністерства аграрної політики України ( в особі державного підприємства «Браїлівський сокоморсний завод») до районного відділу Державної виконавчої служби та одного із товариств з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними прилюдних торгів з реалізації адміністративної будівлі і виробничої споруди загальною площею 412,8 кв.м.

Нерухомість було незаконно реалізовано під час дії мораторію в процесі банкрутства.

Рішення суду першої інстанції скасовано і постановлено нове рішення про задоволення позову в повному обсязі.