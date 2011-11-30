Землевпорядники встановили межі 38 заповідних об'єктів
13:52, 30 листопада 2011Вінниця
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Під охороною — 14.1 тис. га
Вінницька землевпорядна служба забезпечила проведення інвентаризації та встановлення меж 38 об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 14,1 тисячі гектарів, що становить 88 відсотків від загальної кількості об'єктів, - повдомиляє Держземагенція.
Також землевпорядні організації встановили межі 247 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, площею 8,5 тисячі га, що становить близько 70 відсотків від загальної кількості об'єктів.
Усього встановлено межі 285 об'єктів природно-заповідного фонду.
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