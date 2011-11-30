Землевпорядники встановили межі 38 заповідних об'єктів

Вінницька землевпорядна служба забезпечила проведення інвентаризації та встановлення меж 38 об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення площею 14,1 тисячі гектарів, що становить 88 відсотків від загальної кількості об'єктів, - повдомиляє Держземагенція.

Також землевпорядні організації встановили межі 247 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, площею 8,5 тисячі га, що становить близько 70 відсотків від загальної кількості об'єктів.

Усього встановлено межі 285 об'єктів природно-заповідного фонду.