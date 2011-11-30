На круглому столі в «тімірязєвці» говорили про референдум

Напередодні відзначення історичної дати з Дня проголошення референдуму щодо незалежності України у Вінницькій бібліотеці імені К.А.Тімірязева відбувся круглий стіл, на якому представники різних політичних партій та громадських організацій обговорили роль референдуму як одного з засобів волевиявлення народу в історії України. Саме порівнюючи події тих днів і сьогодення, більшість учасників дійшли висновку, що референдум є одним з найдемократичніших інструментів народовладдя.

Участь в засіданні круглого столу приймав академік, екс-ректор ВНТУ Борис Мокін, який як народний депутат України першого скликання був безпосереднім учасником подій тих років.

- Лише після проведення референдуму не залишилось жодних сумнівів щодо волевиявлення українського народу, - зазначає Борис Іванович. - Минуло 20 років, за цей час ми стали незалежною державою, багато змінилось. Та одна з найголовніших змін, яка відбулась – це зміна національного усвідомлення серед молоді. 20 років тому більшість студентів спілкувались російською. Тих, хто говорив української вважали селюком. Нині тих, хто не знає українську, вважають неінтелігентною людиною. Відбувся злам свідомості.