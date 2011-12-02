За рік інвалідами стали понад сім тисяч мешканців області

Завтра українське суспільство разом із світовим співтовариством відзначає Міжнародний день інвалідів. На сьогодні для України проблема захисту інвалідів набуває значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки серед населення держави. По Україні чисельність осіб з особливими потребами у розрахунку на 1000 населення на початок 2011 року становила 59 осіб (по Вінницькій області – 68).

Держава, хоч і ще не належному рівні, бере на себе конкретні зобов’язання з матеріального забезпечення інвалідів, створення для них необхідних правових, соціально-побутових, психологічних умов життя, надає їм пільги, конституційно гарантує рівні з усіма іншими громадянами можливості для освіти, участі в економічній, політичній, соціальній та інших сферах життя суспільства. Серед них: безоплатне встановлення квартирних телефонів, безоплатний проїзд в міському та приміському транспорті і пільговий проїзд у міжміському транспорті, безоплатне і пільгове одержання спецавтотранспорту, забезпечення інвалідними візками, протезування, пільги зі сплати державного мита, гарантії щодо працевлаштування інвалідів тощо.

Як повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області, на початок 2011 року на Вінниччині за даними Пенсійного фонду, Мінпраці та МОЗ налічувалося 111,5 тис. інвалідів. Із них: інвалідів I групи – 14,9 тис. осіб, II групи – 37,4 тис. осіб, III – 52,4 тис. осіб, дітей-інвалідів до 18 років – 6,7 тис. осіб. Станом на 01.01.2011 року пенсію за інвалідністю отримували 60,0 тис. осіб, середній розмір якої з урахуванням цільової грошової допомоги складав 945 грн. 80 коп. (станом на 01.10.2011 року 61,1 тис. осіб отримують щомісяця в середньому 1075 грн. 70 коп.).

Протягом минулого року лави інвалідів поповнило 173 тисячі українців. По Вінницькій області ця цифра становить більше 7 тис. осіб. Причому, інвалідність «молодшає» – більшість із них люди середнього віку, працездатні.

У 2010 році 5 тис. мешканців області працездатного віку було вперше визнано інвалідами. Причини банальні і відомі всім: травматизм на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди, екологічні проблеми, внаслідок чого – знижений імунітет і високий рівень захворюваності. Минулого року 19% вперше визнані інвалідами через новоутворення; через хвороби системи кровообігу – 30%; хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини – 11%. Зростає щороку й кількість дітей із вродженими аномаліями, які, підійшовши до повноліття, одержать не лише паспорти, але й групу інвалідності. На початок 2011 року у Вінницькій області налічувалося майже 7 тис. дітей-інвалідів до 18 років (що складає 6% від загальної чисельності інвалідів).

Однією з надійних форм соціального захисту людей з особливими потребами є організація соціально-побутового та медичного обслуговування їх через мережу інтернатних установ, територіальних центрів і відділень соціальної допомоги, яка постійно вдосконалюється. У Вінницькій області діють 7 будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів-дорослих на 1626 місць та 3 будинки-інтернати для інвалідів-дітей на 415 місць. У 2010 році 36 територіальних центрів надавали побутову і медико-соціальну допомогу непрацездатним громадянам в умовах стаціонарного, тимчасового, денного перебування і вдома.

Інваліди, люди з особливими потребами, потребують не лише прямої фінансової допомоги на прожиття з бюджету, а й можливості своєю власною працею заробити собі і своїй родині. Тим самим вони не лише забезпечать себе матеріально, але й повноцінно адаптуються у суспільство. За даними Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України по Вінницькій області на 1 січня 2011 року було створено 88 вільних робочих місць для інвалідів і працевлаштовані 460 осіб.

Але існують ще нерозв’язані проблеми щодо працевлаштування інвалідів, зокрема у сфері освіти: відсутність у навчальних закладах належних фінансових ресурсів для спеціального забезпечення навчально-виховного процесу та корекційно-розвиткової роботи з інвалідами, їх дистанційного навчання, брак педагогічних працівників з відповідною фаховою підготовкою, бар’єрність у доступі до відповідних навчальних закладів та вільного пересування в них тощо. На початок 2011/12 н.р. в області у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації здобувають освіту 630 осіб, що мають інвалідність.