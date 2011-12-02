Від спалаху газу обгорів 57-річний чоловік

Томашпільським рятувальникам цієї ночі надійшло повідомлення від медиків тамтешньої чергової ЦРЛ про нещасний випадок.

До лікарні поступив 57-річний житель с. Гнатків з опіками обличчя та рук 1-2 ступеня.

Опіки чолоків отримав, намсагючись розпалити побутовий газоуий конвектора цигаркою цигаркою,. Газ спалахнув, але на щастя подальшого горіння не сталось, інакше наслідки були б непередбачувані.

Як повідомляє УМНС у Вінницькій області, на даний час даний соловік перебуває в хірургічному відділенні Томашпільської ЦРЛ. Стан потерпілого задовільний.