Від спалаху газу обгорів 57-річний чоловік

16:03, 02 грудня 2011
Вінниця
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Підпалював конвектор цигаркою

Томашпільським рятувальникам цієї ночі надійшло повідомлення від медиків тамтешньої чергової ЦРЛ про нещасний випадок.
До лікарні поступив  57-річний  житель с. Гнатків з опіками обличчя та рук 1-2 ступеня.

Опіки чолоків отримав, намсагючись розпалити побутовий газоуий конвектора  цигаркою цигаркою,. Газ спалахнув, але на щастя подальшого горіння не сталось, інакше наслідки були б непередбачувані.

Як повідомляє УМНС у Вінницькій області, на даний час даний соловік перебуває в хірургічному відділенні Томашпільської ЦРЛ.  Стан потерпілого задовільний.

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