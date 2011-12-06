«Диво-казка» учнів Ситковецької школи-інтернату

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася унікальна виставка творів декоративно-ужиткового мистецтва «Диво-казка юних майстрів», яку представили вихованці Ситковецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (Немирівський район).

Експозиція нараховує більше ста виробів, створених юними майстрами віком від 10 до 15 років - це українські костюми, рушники, серветки, вишиті картини, прикраси, картини та декоративні деревця з бісеру, об'ємна пластика з паперу - оригамі. Триватиме виставка до 29 січня 2012 року.

За словами організаторів, захід - лише перший крок на шляху популяризації учнівських талантів: експозицією «Диво-казка юних майстрів» обласний краєзнавчий музей починає цикл виставок творчих робіт вихованців спеціальних шкіл-інтернатів області.