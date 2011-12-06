Реконструйований стадіон буде доступним для всіх

У квітні 2011 року було укладено інвестиційну угоду щодо реконструкції стадіону СЗОШ №35 між виконавчим комітетом Вінницької міської ради та ТОВ «Шляхбудматеріали». Підприємство взяло на себе зобов’язання інвестувати кошти у реконструкцію стадіону і вже на початку червня, після проведення громадських слухань із мешканцями мікрорайону, розпочались будівельні роботи. Восени інше підприємство, ТОВ БМУ-3, профінансувало придбання штучного покриття стадіону, покриття бігових доріжок та встановлення спортивного майданчику.

Тепер, коли стадіон готовий приймати усіх бажаючих, тут зможуть займатися спортом не лише учні 34-ї та 35-ї шкіл, а й мешканці мікрорайону.

Оновлений стадіон має нові спортивні снаряди, пластикові сидіння на трибунах, тут також встановлено коментаторську кабіну. Крім того, проведено роботи по освітленню стадіону та обладнано систему водовідведення. Також проведено реконструкцію самого футбольного поля та ями для стрибків в довжину. А задля того, аби уникнути випадків вандалізму, стадіон огороджено металевим парканом.

Вартість робіт по реконструкції споруди разом із штучним покриттям поля і доріжок становить близько 6 мільйонів гривень.

Під час урочистостей, пов’язаних із відкриттям оновленого стадіону, міський голова Володимир Гройсман зізнався, що мріє про те, аби кожна школа (або ж група шкіл) мала такі сучасні стадіони.

- Ми розуміємо, що це справа не з дешевих, втім наразі ми спільно із Миколою Васильовичем Джигою формуємо програму на 2012 рік щодо подальшого будівництва у місті спортивних майданчиків», - говорить очільник міста. - Гройсман також зазначив, що стадіон буде загальнодоступним для усіх бажаючих та працюватиме постійно.