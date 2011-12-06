Для вінницьких «спрощенців» - нові закони

З 2012-го року вінницьким підприємцям, котрі обрали для себе спрощену систему оподаткування, доведеться працювати по-новому. Проте панікувати не слід. Адже, як інформує ДПА у Вінницькій області, старі свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про оплату фіксованого податку на 2011 рік залишаються дійсними до отримання нового Свідоцтва, але не пізніше ніж до 1 червня 2012року. До речі, заяву про перехід на сплату єдиного податку можна буде подавати до 25 січня 2012року. Деталі на сайті ДПА у Вінницькій області http://www.vinsta.gov.ua або за телефоном (0432)59-23-57.