Вінницьких дівчаток рятують від небажаних вагітностей та анорексії

У Вінниці кількість небажаних вагітностей дівчаток-підлітків за минулий рік зменшилося вдвічі. На 15 відсотків стало менше захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом.

Про це повідомила завідувачка «Клінікою, дружньої до молоді» Ірина Медяна.

За словами лікарки, донедавна одне з перших місць серед захворювань молоді займали запалення. Останнім часом лідирують нервові анорексії і вторинні аменореї.

Перше - навмисне голодування заради зниження ваги, - розповідає Ірина Медяна - Реклама худорби топ-моделей зробила свою „чорну справу”.

Друге - синдром виснаження яєчників. Дівчата хочуть бути високими, стрункими і сідають на неконтрольовані дієти.

За минулий рік у Клініці, дружній до молоді» було прийнято вісім тисяч дівчаток.

Величезну частину роботи клініки становить санітарно-просвітня діяльність. Лікарі читають лекції в школах, училищах, вузах, демонструють фільми про шкоду наркоманії, алкоголю, куріння, небезпеки зараження ВІЛ-інфекцією при статевих відносинах, неприпустимість першого аборту.

Діти й самі можуть взяти участь в акціях, які проводять лікарі спільно з партнерами з громадських організацій та молодими волонтерами. Вони можуть також задати своє «підступне» питання анонімно - вкинувши записку в «Скриньку довіри». Щочетверга у залі клініки лікарі записки дістають і дають відповіді. Все це плюс ефективне лікування, допомога юриста, психолога дає хороші результати.

Медики «Клінікою, дружньої до молоді» пройшли тренінги, організовані представниками ЮНІСЕФ, по роботі з підлітками, мають сертифікати. Адже спілкуватися з пацієнтами, котрі вже не діти, але ще й не дорослі, треба вміючи.