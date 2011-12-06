Дітям вінницьких військовослужбовців запропонують цікаве дозвілля

Діти військовослужбовців через специфіку роботи своїх батьків досить часто потрапляють до когорти складних підлітків. Аби допомогти таким родинам і забезпечити дітлахам цікаве та корисне дозвілля, у Міжрегіональному Центрі соціальної адаптації звільнених військовослужбовців та курсової підготовки цивільного населення зважились на новий проект.

Як повідомив директор Центру Юрій Московчук, з 20 грудня на базі установи запрацює проект “Діти військовослужбовців”. Він має за мету допомогти дітям із складними стосунками у родинах психологічно, - працюватимуть фахівці, та навчити їх комп'ютерної грамоти.

Діти щосуботи по пів дня перебуватимуть у центрі, де їх розважатимуть, гратимуть із ними у розвиваючі ігри та вчитимуть офісних комп'ютерних програм, користуванню Інтернетом тощо.

На першому етапі працівникам Центру вдалось забезпечити участь в проекті 25 діток різного віку. Заняття для учасників проекту безкоштовні, - про це подбав благодійний фонд “Подільська громада”, - сказав Ю. Московчук.