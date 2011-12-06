Вінницького еколога нагородив Литвин

Почесна відзнака

Почесну відзнаку – цінний подарунок голови Верховної Ради України – отримала завідувачка сектору з кадрових питань Держуправління ОНПС у Вінницькій області Надія Гудзь. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України. Нагорода є ознакою визнання високого професіоналізму, досягнень у праці, наполегливості усіх держслужбовців області та, зокрема, працівників природоохоронної галузі.

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