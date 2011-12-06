Вінницького еколога нагородив Литвин

12:02, 06 грудня 2011
Вінниця
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Почесна відзнака

Почесну відзнаку – цінний подарунок голови Верховної Ради України – отримала завідувачка сектору з кадрових питань Держуправління ОНПС у Вінницькій області Надія Гудзь.

Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Нагорода є ознакою визнання високого професіоналізму, досягнень у праці, наполегливості усіх держслужбовців області та, зокрема, працівників природоохоронної галузі.

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