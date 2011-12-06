"Любі друзі" "утилізували" бюджетні гроші з неіснуючими відходами

Вінницькою природоохоронною прокуратурою проведено перевірку за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Вінницької районної державної адміністрації при використанні бюджетних коштів.

Повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що у жовтні 2008 р. ними укладено договір з одним із підприємств, яке надає послуги по збиранню, зберіганню, транспортуванню та утилізації відходів пестицидів та гербіцидів. Хоча, ніяких робіт не проводилось, посадовці Вінницької РДА безпідставно перерахували на рахунок підприємства бюджетні кошти в сумі 61597,4 грн.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.