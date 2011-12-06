В області вже оцінили 78.7% загальної площі земель

Із 1512 населених пунктів області грошову оцінку земель проведено по 1190 населених пунктах на площі 299,2 тис. га, що становить 78,7% від кількості населених пунктів та 78,7% від їх загальної площі.

Про це повідомило управління Держкомзему у Вінницькій області.

Упродовж 2011 року грошову оцінку проведено у чотирьох селищах - Копайгород, Стрижавка, Вороновиця, Кирнасівка та 131 сільському населеному пункті.

Найкращі показники проведення грошової оцінки земель населених пунктів у Барському (100%, з 29 місцевих рад проведено по 29), Вінницькому (94,4%, з 33 по 31 раді), Погребищенському (90,5%, з 27 по 25), Теплицькому (91,7%, з 26 - по 24), Тульчинському (94,1, з 26 - по 23) районах.

Найнижчі показники проведення грошової оцінки у таких районах: у Крижопільському (62,2%, з 20 місцевих рад проведено по 12), Немирівському (64,2%, з 43- по 25), Оратівському (47,3%, з 28 - по 15) та Чернівецькому (65,0%, з 14 - по 10 радах).

Аналіз виконаних робіт з грошової оцінки земель показує, що збільшення надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю після її проведення становить в середньому 10-15%.