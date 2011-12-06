На Гайсинщині самовільно захопили майже 50 га землі
З'ясувала прокуратура
На Гайсинщині самовільно зайнято 49 га та 0,3 га земель, що завдало шкоди державі більш як на 113 тисяч гривень.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Службові особи одного із ТОВ самовільно зайняли 49 га земель на території Грузької сільської ради, чим завдали понад 72 тис. грн. шкоди державі.
В іншому випадку було складено завідомо неправдиві акти погодження і закріплення меж земельних ділянок, згідно з якими незаконно надано у власність громадянину земельну ділянку площею близько 0,3 га на території Михайлівської сільської ради, чим завдано майже 41 тис. грн. шкоди.
Прокуратура Гайсинського району порушила 2 кримінальні справи за фактами самовільного зайняття земельних ділянок.