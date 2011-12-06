В музеї Коцюбинського можна побачити птахів душ

До 15 грудня в музеї імені Коцюбинського по вул.І.Бевза, 15 з 10.00 до 19.00(вихідний середа) триватиме експозиція виставки картин Шрі Чінмоя „Птахи душ”. Загалом до Вінниці прибуло більш ніж 60 картин. Усі несуть позитивну енергетику, адже автор і філософ писав картини виключно яскравими кольорами, не використовуючи чорної і темно-коричневої фарби.

Як зазначає директор музею Федір Панчук, саме тому ці картини люблять діти, які сприймають світ в яскравих кольорах.

Шрі Чінмой був надзвичайно багатогранною та творчою особистістю. Він писав музику, пісні, грав на сотні музичних інструментів, писав вірші, афоризми, молитви, творив картини. Він визначав сенс життя людини наступним чином: «Усі ми - шукачі віри; у нас одна мета - знайти внутрішній спокій, світло і радість, ставши одним неподільним цілим із нашим Джерелом, і прожити життя, повне справжнього задоволення».

Окрім того, в музеї можна взяти участь у майстер-класі та переглянути фільми про митця.