Майбутні солдати хирляві і не дуже розумні

Українське військо та усі чоловіки, що спробували солдатської каші за часів Незалежності, сьогодні святкуєють День української армії. Проте, є речі, які вносять в урочистості гіркий присмак. Зокрема, щодо того, хто ж нині йде служити до лав Збройних Сил.

Про це говорили учасники засідання “круглого столуна тему “Армія і суспільство: трансформація заємовідносин в умовах формування громадянського суспільства в Україні.

Зокрема, йшлося про відсутність патріотичних настроїв у майбутніх захисників Вітчизни, спотворену мотивацію та загальну неготовність служити в армії.

Голова Вінницької обласної організації Спілки офіцерів України Ігор Окуленко з посиланням на голову військово-лікарської комісії столичного військкомату навів досить тривожні відомості і про тілесне нездоров'я потенційних армійців.

Внаслідок “тихогоалкоголізму, притаманного значній частині юнаків, у призовників все частіше діагностують гастрити, виразки та діабет. Серед 18-річних хлопців трапляються навіть такі, що перенесли інсульт.

За даними медиків, глобальна комп'ютеризація і малорухомий спосіб життя призвели до того, що проблеми із зором діагностують у тертини хлопців призовного віку, від надлишкової ваги потерпають 40% юнаків, а викривлення хребта до 10? фіксується практично в усіх.

Окрім проблем зі здоров'ям у нинішніх призовників практично відсутнє логічне мислення, - констатують психіатри, які працюють з майбутніми воїнами. Однією з ознак цього є неспроможність пояснити сенс прислів'я. В радянські часи, між іншим, це вважалося ознакою дебільності, і такого призовника одразу ж направляли на додаткове обстеження, - кажуть психіатри. Зараз цього не роблять, позаяк труднощі із тлумаченням приказок виникають мало не в усіх, - хто розуміє їх буквально, хто тлумачить, як попало.

Також працівники військкоматів скаржаться на тотальну безграмотність призовників.

Залишається тільки сподіватись на гідне поповнення лав Збройних Сил, яке не лише направлятиме ракети, куди слід, а й збереже кращі традиції та честь людини у погонах.

Довідка. За результатами осіннього призову 1120 мешканців Вінницької області поповнило лави Збройних Сил України, - повідомив Вінницький облвійськкомат.