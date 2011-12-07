Письменнику Миколі Рябому – 75!

Сьогодні, 7 грудня, вінницькому прозаїку Миколі Рябому, члену Спілки письменників України, лауреату республіканської літературної премії ім. М.Коцюбинського виповнюється 75 років.

Микола Рябий народився у селі Заболотне Крижопільського району у селянській родині. Закінчив Київський гірничий технікум (1956), працював гірничим майстром. З 1956 р. перейшов у журналістику, працював, зокрема, в обласній молодіжній газеті “Комсомольське плем’я". 1967 р. здобув диплом журналістського факультету Київського університету. Того ж року видав в Одесі першу книжку оповідань “Тост за невпольованого оленя”.

Творчий доробок письменника складається з 10 книг, якщо не брати до уваги перевидання та переклади іншими мовами. Це романи “Берег” (1974), “Вікна” (1977), “Великий літній трикутник” ( 1978), “Вогнище” (1981), “Земледухи” (1985), “Облава на озброєного вовка” (у співавторстві, 1986), “Ще не вмерла Україна” (1994), повісті “Чутки про смерть перебільшено” ( 1975), “Джерела під зорями” (1975). Також - подорожні нотатки арабського мандрівника XVII ст. Павла Халебського зі своїми коментарями. У 2011 році вийшла друком нова книжка Миколи Рябого "Золота колиска". Це антологія української народної та стрілецької пісні.

Ювілейний творчий вечір Миколи Рябого відбудеться 8 грудня, у концертній залі «Плеяда». Початок – о 14-00.