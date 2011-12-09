У Вінниці вшанують героїнь Чорнобиля

12-го грудня о 14.30 з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у читальній залі обласної бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва (Соборна, 73, ІІІ поверх) відбудеться презентація книги Михайла Ястремського, Миколи Лаціса та Віктора Сокола “Полинові шляхи вінничанок” (Вінниця, 2011).

Видання «Полинові шляхи вінничанок» – сповнене людського одкровення і людського болю. Це спогади жінок-вінничанок, які теж скуштували гіркоту полину, усуваючи пліч-о-пліч з чоловіками Чорнобильське лихо, які вписали в історію країни свої рядки.

За попередньою інформацією прес-служби «тімірязєвки», участь у презентації візьмуть заступник губернатора Л.М.Спірідонова Л.М., начальник управління у справах преси та інформації Вінницької облдержадміністрації С.М.Василюк, начальник Департаменту праці та соцзахисту населення Вінницької міськради Н.В. Цибулько, заступник начальника управління по роботі з постраждалими на ЧАЕС А.А. Сапун, голова міської організації «Союз Чорнобиль України» М.П.Бойчук, поетеса Н.Ю.Гнатюк, герої та автори книги.

У рамках презентації відбудеться також книжкова виставка «Ліквідатори» із фондів ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та виставка документів про діяльність Вінницької міської організації «Союз Чорнобиль України». Присутні зможуть переглянути документальний фільм «Жінки в Чорнобилі».

У програмі візьмуть участь художні колективи та виконавці Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Леонтовича.