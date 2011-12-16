Лідери подорожчання продуктів — масло, хліб та олія
09:47, 16 грудня 2011Вінниця
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Проти торішнього
Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень–листопад 2011р. проти січня–листопада 2010р. збільшився на 3,8%, при цьому ціни зросли на 6,0%.
Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.
Продукти тваринництва подорожчали на 2,6%, їхній продаж збільшився на 4,1%.
Продаж продуктів рослинництва збільшився на 3,7% при зростанні цін на 14,0%.
Проти торішнього з продукції рослинного походження найбільше подорожчали крупи — на 37%, хлібопродукти і зернові — відповідно на 34.3% та 61.1% та олія — на 43%.
Лідери подорожчання з тваринницької продукції яловичина — 18.3% та вершкове масло — 46.5%.
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