Прибиральниця вінницького ЖЕКу врятувала людське життя

Добрі справи скромних людей дуже часто залишаються відомими тільки їм, та тим, кому вони допомогли. Тим більше тішить увага до вчинку прибиральнці ПП “Мешканець” Марії Патюк.

Звісно, життя людини, важкий стан якої, а чи й смерть, вона відвернула, неоціненне. Тому й увага до людяного вчинку простої жінки з боку міської влади надихає. Вчора на засіданні виконкому міської ради їй подякував за небайдужість та нагородив дипломом, премією і квітами мер Володимир Гройсман.

Події тритижневої давнини могли стати для 25-річного вінничанина фатальними, аби не Марія Патюк. Вже о 5-й ранку вона вийшла прибирати дільницю і помітила тіло людини, що лежало під стіною одного із гуртожитків на Вишеньці. Хлопець ледве дихав, але ще встиг попросити по допомогу. Жінка спочатку розгубилась, аж задзвонив телефон, - кохана хлопця турбувалась, чому він не відповідає на її дзвінки.

З'ясувавши ім'я та адресу хлопця, вона погукала на допомогу його маму та викликала швидку. І сама, як уміла, намагалась йому допомогти.

Поламані ребра, струс мозку, надірвана вена на лівій руці — хлопчина запросто міг загинути від втрати крові та переохолодження. Поява Марії Патюк стала для нього справжнім порятунком.

Привітавши жінку, міський голова запросив її взяти участь в засіданні виконкому, аби вона, проста прибиральниця, але Людина з великої літери дізналась, як вирішуються міські справи.

І правильно, людяність повинна винагороджуватись.