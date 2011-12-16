Вінниця напоїла соками 13 країн світу

Зовнішньоторговельний оборот продуктів переробки овочів та плодів у січні–вересні 2011р. становив 45 млн.дол. США, при чому обсяги експорту склали 42 млн.дол., а імпорту лише 3 млн.дол.

Більше 75% експорту це соки з плодів, поставки яких здійснювались до 13 країн світу. Найбільша їх кількість експортована до Російської Федерації (11 тис.т на 23 млн.дол.), Австрії (більше 2 тис.т на 5 млн.дол.) та Білорусі (1 тис.т на 2 млн.дол.).

Друге місце за обсягами поставок належить плодам консервованим. Їх поставлено за межі України більше 4 тис.т майже на 9 млн.дол. Найбільші поставки здійснені до Білорусі, Молдови, Російської Федерації та Казахстану. Серед товарів цієї групи домінують консервовані суниці і полуниці, вишні та черешні, абрикоси та персики.

Основою імпорту (майже 70%) теж є соки з плодів. Вони імпортуються з 12 країн. Найбільші надходження здійснені з Китаю, Нідерландів, Італії, Молдови, Бразилії та Австрії. Крім того, у іноземних резидентів закуповувались консервовані томати (Китай) ананаси (Філіппіни та Кенія), персики (Греція), інші плоди (Еквадор, Колумбія, Коста-Ріка) та варення, джеми, желе (Греція, Німеччина, Коста-Ріка та Індія).