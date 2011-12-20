Подільські "воровайки" погоріли на крадіжці шмоток та мобільного

Деякі представниці слабкої статі Вінниччини, очевидно, уявили себе Ларою Крофт та Сонькою Золотою ручкою в одній особі. Наміри у них кримінальні, проте масштаби у дам геть не ті.

У суботу до Літинського райвідділу міліції звернулася 25-річна вінничанка з заявою про те, що в смт. Літин у приміщенні місцевого кафе, малознайома дівчина на ім’я Леся скоїла крадіжку її мобільного телефону «Nokia С2».

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, працівниками міліції було встановлено, що крадіжку скоїла 27-річна жителька одного з сіл району. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України – «Краждіжка».

Цього ж дня до Чечельницького райвідділу міліції звернулася 68-річна жителька одного з сіл району з заявою про те, що з приміщення магазину через розбите вікно хтось украв одяг на загальну суму 600 гривень. Міліція з'ясувала, що крадіжку скоїла 16-річна місцева жителька. Крадене вилучено. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 185 КК України – «Крадіжка».