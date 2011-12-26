Новорічний шаховий турнір виграв рейтинг-фаворит

Традиційний новорічний шаховий турнір, який проходив 23–25 грудня у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету, виявився досить масовим. Він зібрав 80 учасників з Вінниці, Жмеринки, Козятина та Вінницького району. Близько половини складали діти, вихованці місцевої шахової школи, які на-рівних змагалися з дорослими і нерідко перемагали їх.

Але після 9 турів, проведених за швейцарською системою, на горі турнірної таблиці все ж опинилися найбільш титуловані дорослі учасники. Переможцем турніру став рейтинг-фаворит – молодий майстер ФІДЕ Володимир Вусатюк (Вінниця), який набрав 7,5 очки. По 7 очок набрали кандидат у майстри спорту Анатолій Ходюк (Жмеринка) та міжнародний майстер Віктор Гудок (Вінниця), але завдяки кращому додатковому коефіцієнту срібну нагороду отримав гість міста над Бугом.

Дбайливі організатори передбачили низку призів, які отримали більше половини учасників. Окрім 20 основних нагород, кращі визначалися у заліку серед дітей (у різних вікових категоріях), жінок та ветеранів. Основний ветеранський приз здобув кандидат у майстри спорту Павло Жмуцький (6 очок), а кращий результат серед жінок показала 9-річна першорозрядниця Надія Шпанко (5,5 очки), яка була призеркою юнацького чемпіонату Європи.