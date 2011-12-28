"Запори" в молоді у фаворі: друга крадіжка за місяць

До Жмеринського райвідділу міліції звернувся 44-річний житель одного з сіл району з заявою про те, що з подвір’я його домогосподарства було скоєно незаконне заволодіння автомобілем «ЗАЗ 968».

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, працівниками міліції було встановлено, що злочин скоїв 18-річний непрацюючий, житель Шаргородського району.

Автомобіль повернуто власнику. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.289 КК України.