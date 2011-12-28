Твори подільських письменників заархівують

При Вінницькому краєзнавчому музеї за сприяння письменницької організації відкриється Подільський літературний фонд.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

У літфонді архівуватимуться рукописи, документи, листи, особисті речі, книги (в тому числі, з автографами) письменників та літераторів Поділля усіх часів.

Подільський літературний фонд стане базою для краєзнавчих розвідок, дослідницьких праць, проведення «живих» уроків літератури, тематичних виставок, лекційної та іншої пропаганди.