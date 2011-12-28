Вінничани можуть дізнатися про святкування Різдва 100 років тому

29 грудня о 18.00 в книгарні Є відбудеться святкове засідання історичного клубу «ХроноТоп».

Тиха ніч настає... Іще століття тому Різдво та Новий рік (саме в такому порядку) були найочікуванішими родинними святами. У таких містах, як Вінниця, люди готувалися належним чином до зимових свят, розсилали листівки, прикрашали ялинки та колядували. Belle Époque в історії міста приховує безліч цікавих подробиць цих святкувань. Якщо вам цікаво дізнатися, що і як святкували вінничани сто років тому, не пропустіть розповіді учасників історичного клубу «ХроноТоп», які в цей день також проводжатимуть в аннали історії 2011 рік. Модератор – Олександр Федоришен.

Засідання клубу відбудеться за адресою: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.