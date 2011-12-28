За одного "битого" трьох "небитих" дають

Фракція Партії Регіонів у Вінницькій обласній раді поповнилась трьома депутатами. Про це під час пленарного засідання позачергової 9-ї сесії оголосив голова облради Сергій Татусяк.

«Новими регіоналами» стали Микола Кучер, Василь Федоришин та Віталій Бень. Двоє перших були позафракційними, Віталій Бень входив до фракції Народної партії.

Як повідомлялося раніше, на попередній сесії було оголошено про виключення депутата Юрія Яремчука з фракції Партії Регіонів.