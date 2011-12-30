Шкільний автобус як порятунок при оптимізації шкіл

Учні та вчителі Копайгородської ЗОШ І-ІІІ ст. Барського району отримали напередодні Нового року шкільний автобус, який придбано за кошти обласного бюджету.

Про це повідомляє сайт Вінницької обласної ради.

Транспортний засіб забезпечуватиме підвіз до навчального закладу Копайгорода близько ста дітей та педагогів із 4-х довколишніх сіл. Діти говорять, що раніше їм доводилося ходити по два кілометри пішки, а перший рейс приватного автобусу здійснюється вже о 7.30.

27 грудня урочисту передачу автобуса школі здійснив особисто голова обласної Ради Сергій Татусяк.

У Барському районі підвезення потребують 600 дітей та близько 100 вчителів.

Довідка. У 2011 році на Вінниччині придбано 10 шкільних автобусів за кошти місцевих бюджетів у 6-ти районах. Та ще 13 автобусів за кошти держави для 13-ти районів. Причому 2 автобуси – спеціальні: вони обладнані для перевезення дітей з обмеженими фізичними можливостями.