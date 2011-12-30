Порушників правил дорожнього руху ловлять на "Маячок"

На Вінниччині триває операція “Маячок”, - повідомляє телерадіокомпанія ВІНТЕРА.

Мета заходу - перевірити, чи знають водії правила дорожнього руху. Зокрема, як діяти під час зустрічі із спецтранспортом. Готовність водіїв дотримуватись правил дорожнього руху ДАІ перевіряє своєрідною провокацією. Задіяно 20 співробітників патрульної служби, машини супроводу, в середині колони – джип та легковик, які, за задумом, перевозять VIP-персон. Колона, відповідно до плану, вирушає спочатку в місто, потім на дорогу державного значення.

Згідно з правилами дорожнього руху, автомобілісти, побачивши таке авто, повинні надати йому перевагу. Однак, насправді все відбувається за іншим сценарієм: далеко не всі водії вважають за потрібне створити зелений коридор спецавтомобілям. Перший порушник потрапляє в поле зору інспекторів вже через 5 хвилин. Далі – полювання «на живця» перетворюється на масове складання адміпротоколів.

Як правило, такі транспортні засоби помітні у потоці і не побачити їх та не почути сигналів сирени практично неможливо. Однак, в кожного водія є власна причина сліпоти і глухоти.

Всі випадки ДАІ фіксувало на камеру. Штраф, передбачений за даний вид порушень, складає від 510 до 680 гривень. Втім, якщо серед тих, хто не помітив чи не встиг вчасно зупинитися, були не згодні, - їм одразу ж демонстрували відеодоказ. На жаль, ще багато водіїв ігнорують виконання цього пункту правил дорожнього руху. Тому і не завжди встигають вчасно добратись на виклик автомобілі швидкої допомоги, пожежники, водії інших екстрених служб.