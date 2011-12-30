У 2012 році – новий Класифікатор видів економічної діяльності

З 01 січня 2012 року набуває чинності нова редакція Класифікатора видів економічної діяльності, яка затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 року № 457.

Разом із тим, чинність та дія «старого» Класифікатора видів економічної діяльності (ДК 009:2005) продовжено на весь період 2012 року (згідно із пунктом 4 зазначеного вище наказу зі змінами, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 року № 530).

В зв’язку із викладеним, як зазначає Державна реєстраційна служба (лист-роз’яснення від 27.12.2011 року за № 785-7-25-11), з метою вжиття всіх необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного введення в дію КВЕД-2010 та усунення можливості виникнення у зв’язку із цим черг, що можуть ускладнити та вповільнити процес державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, рекомендовано:

- використовувати Сервіс для визначення кодів видів економічної класифікації за КВЕД-2005 та КВЕД-2010, який розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Держкомстату (http://www.ukrstat.gov.ua);

- під час звернення до державного реєстратора щодо проведення будь-яких реєстраційних дій в ЄДР у відповідній реєстраційній картці зазначати відомості видів економічної діяльності за КВЕД-2010;

Крім того, в зв’язку із дією КВЕД-2005 протягом усього періоду 2012 року, термінове внесення змін до видів економічної діяльності суб’єкта господарювання, відомості про які містяться в ЄДР, пов’язане із вибором або зміною системи оподаткування, не є доцільним та можливе протягом усього 2012 року.