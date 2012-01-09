Крали селітру протягом кількох днів
12:46, 09 січня 2012Вінниця
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Міліціянти затримали п’ятьох підозрюваних
Співробітники міліції затримали п’ятьох підозрюваних у крадіжці близько 2 тонн аміачної селітри зі складського приміщення сільського господарства с. Оленівка Вінницького району Вінницької області.
Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або така, що завдала значної шкоди потерпілому).
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