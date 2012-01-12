Вінницькі землі поповнили бюджет на 600 млн. гривень

З початку продажу земель державної та комунальної власності у Вінницькій області продано 2,66 тис. земельних ділянок на площі 2274,02 га, оцінених на суму більше 298 млн. грн.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олександр Королюк.

З них на аукціонах продано право на оренду 38-ми земельних ділянок загальною площею 869,27 га вартістю 934,74 тис.

До бюджетів усіх рівнів від платної приватизації земель із врахуванням розстрочення платежів за минулі роки надійшло коштів у сумі 294,47 млн. грн., у тому числі до Державного бюджету – 30,04 млн. грн.