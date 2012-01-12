Телефонний шахрай «розвів» літню вінничанку на 10 тис. гривень

«Телефонна рулетка» - так називають шахраї заробіток на довірливих громадянах, які погоджуються віддати гроші в обмін на звільнення рідної людини з райвідділу міліції. При цьому громадяни забувають перевірити цю інформацію і як наслідок - стають ошуканими. В переважні більшості повідомляють про затримання дітей.

Як повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області, жертвою чергового телефонного шахрайства стала 60 – річна вінничанка. 11 січня жінці зателефонував невідомий, приставився працівником міліції і розповів про те, що її сина, який навчається і мешкає у місті Київ, затримано за підозрою у скоєнні злочину і щоб його визволити, необхідно перерахувати через термінал поповнення мобільного рахунку 10 тисяч гривень.

Повідомлення про затримання сина настільки налякало жінку, що вона не роздумуючи почала збирати необхідну суму. Їй навіть не впало на думку зателефонувати сину і все перевірити. Натомість вона повідомила про це рідних і попросила у них фінансової допомоги.

Незабаром гроші зібрали і перерахували на два номери мобільних телефонів. Шахраї пообіцяли після отримання грошей одразу зателефонувати їй і повідомити про звільнення сина. Не дочекавшись дзвінка від псевдоміліціонерів, потерпіла передзвонила «заручнику» і з’ясувала, що з ним усе гаразд і що його ніхто не затримував. Зрозумівши, що її просто ошукали, жінка звернулась за допомогою до правоохоронців.

Як повідомив начальник Замостянського райвідділу міліції Сергій Сокирян, це не перший випадок телефонного шахрайства, який зафіксували на території району. Декілька подібних злочинів було скоєно і у минулому році. В котрий раз працівники міліції застерігають громадян бути більш обачними і перевіряти інформацію, яку їм переконливо розповідають шахраї.