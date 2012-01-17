Вінничани скаржились на маршрутників понад 900 разів

Вінничани мають чимало претензій до якості пасажироперевезень маршрутними таксі.

Про це на прес-конференції повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Зокрема, він навів цікаву статистику. За минулий рік було скоєно ДТП за участю вінницьких маршруток – 21, за участі іншого громадського транспорту – 4.

Не на користь маршрутників і статистика порушень правил дорожнього руху. Упродовж 201 року правоохоронці зафіксували з боку приватних перевізників, які працюють в режимі маршрутного таксі 957 таких порушень, з боку транспорту ТТУ – 6.

На роботу комунального транспорту городяни торік скаржилися 31 раз, а на маршрутників – 758. А з моменту, відколи «Цілодобова варта» почала приймати такі звернення – понад 900 разів.