Газовики обіцяють скористатися законом «Про теплопостачання» на повну

Днями Президент України підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання", котрим дозволяється газопостачальним організаціям обмежувати подачу палива боржникам навіть у зимовий час.

На практиці це означатиме зниження тиску газу до таких мінімальних значень, - коментують новину у прес-службі ПАТ Вінницягаз», - при котрих котельня зберігатиме життєздатність і безаварійну роботу, але до житлових приміщень її тепло просто не дійде.

Що спричинило встановлення таких жорстких умов?

Звичайно ж, що розмір боргів за газ. На тлі складних українсько-російських газових перемовин борг окремого споживача набуває стратегічного значення. Принаймні, так стверджує головний інженер публічного акціонерного товариства «Вінницягаз» Олексій Войтенко.

Він повідомив, що станом на кінець 2011 року заборгованість за спожитий газ перед ПАТ “Вінницягаз” мають усі категорії споживачів.

Зокрема, промисловість заборгувала понад 5 млн. грн., бюджетні організації, як місцевого, обласного так і державного рівня, - понад 12 млн., населення – майже 66 млн. грн. і так далі.

В боротьбі з боржниками «Вінницягаз» вдавався і судово-претензійних засобів і оприлюднював їхні імена та назви підприємств у пресі. Але все одно залишався у фінансовій залежності від неплатоспроможних партнерів.

- Якщо абонент не розрахувався з газопостачальною організацією, - каже Олексій Войтенко, - вона у свою чергу, – з «Нафтогазом» України, той – з Російською Федерацією, то виникає негативний ланцюг, котрий впливає на технологічні параметри подачі газу. Це створює певну небезпеку не лише для нашого підприємства, а й для усієї держави.

«Але, на жаль, критичну ситуацію створили у тому числі й представники самої держави, тобто, місцеві органи влади. Вони видають приписи, котрими забороняють газорозподільним підприємствам відключати газ певним установам, виходячи не з економічних міркувань. Але гарантувати сплату боргів не можуть. Тому у «Вінницягаз» навіть підготували лист на ім’я голови Вінницької ОДА з проханням посприяти врегулюванню стосунків між суб’єктами господарювання. Тож, з підписанням Президентом Закону «Про теплопостачання» аргументів на користь газопостачальних організацій додасться», - повідомляє прес-служба установи.