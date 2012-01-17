Ревізори нарахували в лісгоспах порушень на 2.7 млн. гривень

Порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних на загальну суму 2,7 млн. гривень виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізій 12-ти підприємств регіону, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.

Зокрема, на території одного із лісових господарств виявлено незаконну рубку більш як 2 тис. дерев, що призвело до шкоди, заподіяної лісу, на загальну суму 1,4 млн. гривень.

Це повідомила прес-служба ДФІ у Вінницькій області.

Під час обстеження лісових ділянок ДП «Чечельницький лісгосп», ДП «Крижопільський лісгосп», ДП «Бершадський лісгосп», ДП «Жмеринський лісгосп» та ДП «Гайсинський лісгосп» виявлено пошкодження 71-го дерева, які не були відведені під рубку. Розмір заподіяної шкоди склав майже 39 тис. гривень.

За відсутності лісорубних квитків, на ділянках ДП «Хмільницький лісгосп», ДП «Жмеринський лісгосп», ДП «Дашівське досвідне господарство» та ДП «Могилів-Подільський лісгосп» встановлено факти незаконної рубки дерев, що завдало збитків на суму понад 44 тис. гривень.

Більш як 197 тис. гривень державних коштів підприємства лісової галузі Вінниччини зайво перерахували одному товариству із обмеженою відповідальністю за виготовлення сувенірної продукції.

Окрім того, ДП «Жмеринський лісгосп» та ДП «Вінницький лісгосп» придбали та безоплатно передали іншим суб’єктам господарювання товарно-матеріальні цінності, вартість яких віднесена до витрат підприємств, чим завдано збитків на загальну суму понад 140 тис. гривень. А ДП «Жмеринський лісгосп» та ДП «Іллінецький лісгосп» списали на витрати більш як 87 тис. гривень без отримання товарів, робіт і послуг.

ДП «Вінницький лісгосп» сплатило понад 12 тис. гривень за комунальні послуги, спожиті іншими суб’єктами господарювання. Це ж підприємство витратило 135 тис. гривень на оплату щоденного прибирання та охорони приміщення інженерно-лабораторного корпусу, відданого в оренду. Як наслідок, державний бюджет недоотримав передбачених законодавством дивідендів, що складає понад 20тис. гривень.

Під час ревізій виявлені й випадки недоотримання місцевими бюджетами коштів, внаслідок не сплати суб’єктами господарювання втрат лісогосподарського виробництва.

Так, бюджет м. Вінниці позбувся понад 76 тис. гривень, через несплату в повному обсязі приватним підприємцем втрат лісогосподарського виробництва, котрому ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція» надала у довгострокову оренду земельну ділянку лісового фонду під розміщення кафе.

Через іншого суб’єкта підприємницької діяльності, той таки бюджет недорахувався і 14 тис. гривень плати за віддані в оренду землі лісового фонду.

Окрім того, трьома підприємствами, всупереч законодавства, без дозволу органу управління майном, надано благодійну допомогу на загальну суму понад 25 тис. гривен.

Не обійшлося і без порушень, пов’язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати. Зокрема, недотримання вимог чинного законодавства із оплати праці призвело до незаконної виплати зарплати із нарахуваннями на загальну суму близько 41 тис. гривень та недоотримання працівниками більш як 191 тис. гривень заробленого.

За допущені порушення у веденні бухгалтерського обліку 28 посадових притягнені до адміністративної відповідальності за статтею 1642 КУпАП.

Про результати дев’яти контрольних заходів проінформовано правоохоронні органи, матеріали ревізій ДП «Крижопільський лісгосп», ДП «Жмеринський лісгосп» та ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» передано їм на розгляд для прийняття відповідного рішення.