Свободу і Соборність з Президентом святкуватимуть 100 вінничан

Таке рішення було прийняте сьогодні, 17 січня, на засіданні оргкомітету з підготовки та проведення Дня Соборності та Дня Свободи. Вінницька область відряджає на святкування до Києва 100 осіб – представників влади, молодіжних, громадських організацій та представників ЗМІ, - які візьмуть участь у святкових заходах за участі Президента України Віктора Януковича в „Українському домі”.

У Вінниці до Дня Соборності та Свободи України 22 січня пройде фестиваль народної творчості «Музика єднає Україну».

В п’ятницю, 20 січня, напередодні свята, відбудеться покладання квітів біля меморіальної пам’ятної дошки Уряду УНР, а в приміщенні Вінницької ОДА відбудеться урочисте засідання, під час якого буде нагороджено почесними грамотами 40 осіб, що відзначили свою діяльність протягом попереднього року в соціально-гуманітарній сфері.