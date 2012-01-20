Вінницьких студентів побили просто так

Вчора до Ленінського райвідділу міліції звернулися двоє студентів одного з ВУЗів з повідомленням про те, що їх безпричинно побили троє чоловіків на одній з міських вулиць.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, це сталося близько 21 години.

По «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрюваних і наразі затримали їх. Зловмисниками виявилися непрацюючі вінничани віком 20, 22 та 24 роки. За фактом хуліганства порушено кримінальну справу.