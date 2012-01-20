Вінницьких студентів побили просто так
12:25, 20 січня 2012Вінниця
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Злочинці самостверджувались?
Вчора до Ленінського райвідділу міліції звернулися двоє студентів одного з ВУЗів з повідомленням про те, що їх безпричинно побили троє чоловіків на одній з міських вулиць.
Як повідомило УМВС у Вінницькій області, це сталося близько 21 години.
По «гарячих» слідах правоохоронці встановили підозрюваних і наразі затримали їх. Зловмисниками виявилися непрацюючі вінничани віком 20, 22 та 24 роки. За фактом хуліганства порушено кримінальну справу.
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