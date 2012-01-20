Студенти та викладачі ВДПУ вшанували поета-земляка

Викладачі та студенти Вінницького державного педагогічного університету вшанували пам’ять поета-вінничанина Юхима Аптекмана, який мешкав у Вінниці.

Юхим Аптекман був хлопцем з бідної єврейської сім`ї, він з 16 років працював ливарником на заводі і одночасно закінчував вечірню школу. Єфим Аптекман та його друг і соратник Олександр Ключев на початку 60-х спробували створити у місті Вінниця літературну течію «марксистів-футуристів» з випуском альманахів та рукописних журналів. У 1962-1963-х разом з групою молодих вінницьких літераторів він брав участь в підпільній тусовці, що видавала рукописні журнали. Пильне око КДБ не оминуло цієї події і юних «маркфутів» переслідували... Можливо, це і стало однією з причин, що найталановитіший представник вінницького андеґраунду Єфим Аптекман, – покінчив життя самогубством в армії, не доживши і до 20 років.... 21 січня 1966 року – сумна дата, коли поет пішов з життя.

Сьогодні у Вінниці на будинку по вулиці Свердлова, де жив Аптекман, встановлено меморіальну дошку, автором якої став відомий скульптор Олексій Альошкін.