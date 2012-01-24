У "Тімірязевці" презентують книгу Віктора Сокола про Кальник

26 січня 2011 року, о 15 годині, у читальній залі відділу літератури та інформації з гуманітарних наук Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва (вул. Соборна, 73, ІІІ поверх) відбудеться презентація книги Віктора Сокола «Кальник – село подільське» у рамках засідання науково-краєзнавчого клубу «Дослідник краю».

Про це повідомило офіційне Інтернет-представництво бібліотеки.

Віктор Сокіл – член Вінницької міської організації “Союз Чорнобиль України”, член Конгресу української інтелігенції Вінниччини. Народився 17 вересня 1941 року у с. Кальнику Іллінецького району Вінницької області. Дитинство проходило у важкі повоєнні роки. 1948 року вступив до Кальницької середньої школи, яку закінчив у 1958 році. Після закінчення – працював у м. Жданів (Маріуполь) на металургійному комбінаті ім. Ілліча. Пізніше – служба у рядах Збройних сил, навчання у Київському автодорожному інституті (закінчив у 1969 році).

По розподілу був направлений у м. Вінницю до обласного управління автотранспорту, де пропрацював 28 років – від рядового інженера до начальника пасажирської служби області. Починаючи з 1986 року по 1990 рік здійснив з водіями підприємства 14 поїздок у Чорнобиль. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І категорії.

Вийшовши на пенсію, захопився дослідженнями історичного характеру. Зокрема – історії Кальника та Кальницького полку. Виклав історію Кальницького полку в поетичній формі – у вигляді поеми, а також прозою.