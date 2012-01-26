Лірика без канонів

Книгарня «Є» запрошує Вас на дискусію «Білим по білому: поезія з римами і без», яка відбудеться сьогодні, 26 січня. Початок – о 18:00.



«КнигОгляд» часто звертається не тільки до конкретних книжок та авторів, а до цілих літературних феноменів. Про один з них – домінування верлібрів у сучасній поезії – йтиметься на найближчій дискусії, яка дасть відповідь на питання, наскільки виграє та програє лірика від виходу з канонічних рамок. Цього разу дискусія буде особливо гарячою, адже дискутанти Василь Пастушина та Олександра Вешелен сперечатимуться в амплуа поета і критика відповідно. А модератор – Слухацька Аудиторія – зможе нарешті з’ясувати для себе сенс існування неримованої поезії.