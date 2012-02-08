50-річний селянин може сісти за шапку

Холод — не тітка, до в'язниці довести може. Принаймні, грати світять мешканцю Мурованокуриловецького району.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, вчора до працівників Крижопільського райвідділу міліції звернувся 43 – річний приватний підприємець з повідомленням про те, що з його торгівельної палатки викрали хутряну шапку.

По «гарячих» слідах правоохоронці виявили підозрюваного і незабаром затримали його. Зловмисником виявився непрацюючий 50 – річний житель Мурованокуриловецького району. У чоловіка вилучили крадене майно і за даним фактом порушили кримінальну справу.