Автоперевізники області продовжують "подрібнюватись"

Чинне законодавство, яке регулює ринок автомобільних перевезень, та існуюча система оподаткування не сприяють розвитку підприємств транспортної галузі.

Про це на звітних зборах Вінницької обласної асоціації автомобільних перевізників повідомив Президент ВОААП Анатолій Ратовський.

За словами А. Ратовського, наразі на ринку автомобільних перевезень області працює дуже багато дрібних операторів — фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Згідно з даними Асоціації, в їхньому розпорядження перебуває в середньому по 2 автомашини. Проте, і в більшості юридичних осіб-підприємців авторесурсу також замало — в середньому по 10.5 машин.

Такий автопарк не дозволяє утримувати рентабельну матеріально-технічну базу для повноцінного техобслуговування транспорту та забезпечувати повноцінний контроль стану машин і водіїв перед виходом на маршрут.

Анатолій Ратовський вважає, що наразі економічні реалії, зокрема, вимоги конкурсів на здійснення автомобільних перевезень на маршрутах, створили конкурентні переваги для учасників, які мають статус юридичних осіб та солідний автопарк з належним матеріально-технічним забезпеченням.

- Проте перевізники не поспішають об'єднуватись, маючи більше податкових вигод від статусу ФОП. А загалом, у програші і одні, й інші, - юрособи змушені витрачатись на більші платежі та податки, в ФОПи - програють на конкурсах, - каже Анатолій Ратовський.