Вінницькі сільради «хімічать» із землею не гірше за пристоличні

Прокурором Гайсинського району порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем та службової підробки службовими особами однієї із сільських рад.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовці підробили рішення сесій сільської ради та незаконно, без виготовлення проекту землеустрою, передали у 2009 році в користування дванадцяти особам землі сільськогосподарського призначення загальною площею 4,3 га.

А прокурором Теплицького району опротестовано 3 незаконних рішення сільських рад, якими надано у власність і оренду земельні ділянки площею понад 4 га без розроблення проекту землеустрою.