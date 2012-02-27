Працівники санаторію "Хмільник" готуються до акцій протесту

Працівники військового санаторію “Хмільник” готуються до чергових акцій протесту. Поштовхом до невдоволення стала пропозиція керівництва продовжити вимушену відпустку. 14 лютого працівники клінічного санаторію Міноборони «Хмільник» повернулися з вимушених відпусток, а їх знов відправили… відпочивати.

Про це повідомив “Громадський форум Хмільниччини”.

- Ми дуже скоро погоджувалися на умовляння чиновників з міністерства, – каже один з учасників акцій протесту, що відбувалися наприкінці минулого року. – Вірили їм на слово. Свої обіцянки чиновники не виконали. Доведеться йти штурмом на Київ і протестувати під ворітьми у міністра. Від безвиході люди можуть вдатися до повторного перекриття вулиці у Хмільнику, як це було торік, Кажуть, так не можна робити, А залишати людей без засобів до існування – можна?

Думка колективу про те, що санаторій добивають до ручки, щоб потім продати за безцінь у приватні руки, підтвердилася знову. Внаслідок відключення газу, вивели з ладу систему опалення. Від холоду руйнуються приміщення. Складається враження, що у Міноборони не відають про це. Звідти запевняють колектив, що санаторій буде працювати, мовляв, на березень уже видають путівки, планують оздоровити 350 відпочиваючих. На думку медиків це робиться для того, щоб викликати невдоволення в тих, хто приїде на лікування.

Військовий санаторій припинив роботу 8 грудня – за борги йому відключили світло та газ. Після акцій протесту з військово-медичного департаменту перерахували 450 тисяч гривень на погашення боргів, а працівникам пообіцяли, що санаторій працюватиме, про продаж не може бути й мови, людей скорочувати не будуть, а Міністерство оборони контролюватиме вирішення усіх проблемних питань.

Свого часу, в одному з інтерв’ю на центральному телеканалі, міський голова Хмільника Василь Грушко зробив припущення про можливий продаж Військового санаторію. Зокрема він сказав: «…сьогодні потрібно Міністерству оборони України прийняти таке радикальне і вольове рішення, і, як кажуть, маючи такий в перспективи гарний фінансовий момент, або вони розвивали його, розпочали, знову ж таки, його діяльність, або, як кажуть, не маючи фінансової можливості в міністерств – продали його потужному інвестору аби від того вигравала вся наша лікувально-курортна галузь у місті…».