Вінниччина – в трійці кращих областей України

За результатами соціально-економічного розвитку регіонів, опублікованих Державним комітетом статистики України, в кінці минулого року визначено рейтинг кращих і гірших областей.

Вінниччина на чолі з головою облдержадміністрації Миколою Джигою, увійшла у трійку кращих областей за високі темпи будівництва. У 2011 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1446,4 млн.грн., що на 20,1% більше проти попереднього року. Частка Вінницької області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у 2011р. становила 2,4%. За цим показником Вінниччина посіла одинадцяте місце серед регіонів України, а за темпами приросту – восьме.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Наступним показником визначено великі обсяги роздрібної торгівлі. Адже минулого року обсяг роздрібної торгівлі зріс у порівнянні з 2010 на 117,1% та становив 18874,7 млн.грн.

Третім якісним показником визначено – зростання реальних заробітних плат. Минулого року середньомісячна зарплата вінничан зросла від 1787 грн. у січні 2011 року до 2074 грн. у грудні 2011 року.

За словами голови облдержадміністрації Миколи Джиги таких показників вдалося досягти завдяки реалізації реформ, ініційованих Главою держави. На сьогодні Вінниччина досягла значного зростання в усіх галузях господарювання. «Найвищий за роки незалежності збір зернових, відродження молокотоварного виробництва, запровадження енергозберігаючих технологій – це лише частина напрямків, які успішно реалізуються в області» - відзначив Микола Джига.

За даними інформації Держкомстату випереджає Вінницьку область - Київська на чолі з Анатолієм Присяжнюком, а перше місце отримало Прикарпаття, голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк.

Найгіршими областями даного рейтингу визначено Чернігівську, Запорізьку та Сумську. Основними негативними показниками цих регіонів є критична демографічна ситуація, заборгованість по виплаті зарплат, високий рівень інфляції, тощо.