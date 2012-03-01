"Міс Поділля 2010" і учасниця "Голосу країни" дасть благодійний концерт

Випускниця Вінницького училища культури та мистецтв ім.М.Леонтовича, переможниця конкурсу „Міс Поділля 2010” та учасниця „Голосу країни” Вікторія Рихлюк дасть благодійний концерт, кошти з якого підуть на закупівлю мобільного рентген-апарату для недоношених дітей у Центрі матері та дитини (м.Вінниця).

Вікторія стверджує, що натхненницею в цьому благодійному проекті для неї стала директор модельної агенції “Клодель моделс” Наталя Фурманова, яка фактично дала старт цьому благодійному проекту, зібравши під час дефіле частину благодійних коштів на цей апарат.

- Я бачила на власні очі у Центрі матері та дитини, як лікарям не вистачає елементарної апаратури для того, щоб правильно встановити діагноз, - говорить Вікторія Рихлюк. –Цей апарат, який наразі коштує 300 тисяч гривень, значно спростить процедуру встановлення діагнозу, який лікарі часто вимушені фактично ставити „всліпу”. Тому я з групою небайдужих людей запрошую усіх вінничан відвідати концерт, який відбудеться у великій концертній залі музичного училища ім.М.Леонтовича 3 березня 2012 року, о 18.00. Вхід буде за флаєрами, вартість яких визначатимете ви особисто. Біля входу стоятимуть благодійні скриньки для збору коштів на рентген-апарат.

Співачка щиро подякувала співорганізаторам концерту – директору музичного училища культури та мистецтв Станіславу Городинському, президенту Вінницької обласної федерації панкратіону і греплінгу (олімпійський вид єдиноборства – авт.) Ігорю Ільчишену. В концерті також візьмуть участь шоу-балет „Сhemistry” та відомі учасники „Х-фактора” тріо „Maxymum”, музичний супровід забезпечуватиме шоу-балет „Sunrise”, концертмейстером концерту виступить Юлія Дюпре, а хореографом – учасниця конкурсу „Міс студентство Вінниці 2012” Марія Школьна.

Вікторія і надалі планує розвивати свою сольну кар’єру і щиро вірить у те, що саме благодійна місія надасть їй позитиву на майбутнє.