"Міс Поділля 2010" і учасниця "Голосу країни" дасть благодійний концерт
Виручені кошти віддадуть немовлятам
Випускниця Вінницького училища культури та мистецтв ім.М.Леонтовича, переможниця конкурсу „Міс Поділля 2010” та учасниця „Голосу країни” Вікторія Рихлюк дасть благодійний концерт, кошти з якого підуть на закупівлю мобільного рентген-апарату для недоношених дітей у Центрі матері та дитини (м.Вінниця).
Вікторія стверджує, що натхненницею в цьому благодійному проекті для неї стала директор модельної агенції “Клодель моделс” Наталя Фурманова, яка фактично дала старт цьому благодійному проекту, зібравши під час дефіле частину благодійних коштів на цей апарат.
- Я бачила на власні очі у Центрі матері та дитини, як лікарям не вистачає елементарної апаратури для того, щоб правильно встановити діагноз, - говорить Вікторія Рихлюк. –Цей апарат, який наразі коштує 300 тисяч гривень, значно спростить процедуру встановлення діагнозу, який лікарі часто вимушені фактично ставити „всліпу”. Тому я з групою небайдужих людей запрошую усіх вінничан відвідати концерт, який відбудеться у великій концертній залі музичного училища ім.М.Леонтовича 3 березня 2012 року, о 18.00. Вхід буде за флаєрами, вартість яких визначатимете ви особисто. Біля входу стоятимуть благодійні скриньки для збору коштів на рентген-апарат.
Співачка щиро подякувала співорганізаторам концерту – директору музичного училища культури та мистецтв Станіславу Городинському, президенту Вінницької обласної федерації панкратіону і греплінгу (олімпійський вид єдиноборства – авт.) Ігорю Ільчишену. В концерті також візьмуть участь шоу-балет „Сhemistry” та відомі учасники „Х-фактора” тріо „Maxymum”, музичний супровід забезпечуватиме шоу-балет „Sunrise”, концертмейстером концерту виступить Юлія Дюпре, а хореографом – учасниця конкурсу „Міс студентство Вінниці 2012” Марія Школьна.
Вікторія і надалі планує розвивати свою сольну кар’єру і щиро вірить у те, що саме благодійна місія надасть їй позитиву на майбутнє.