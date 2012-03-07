Вінницькі хокеїсти тричі здолали чемпіонів Італії

З 29 лютого по 5 березня національна збірна України з хокею на траві, яка повністю складається з вінничан, провела тренувальний збір у м. Бра (Італія). Під керівництвом головного тренера – вінничанина Павла Мазура гравці тренувалася на полі двічі на день, займалися теоретичною підготовкою і зіграли кілька тестових ігор.

Суперником збірної України був ХК "Бра", чемпіон Італії. Всі три гри з ним закінчилися нашими перемогами. Причому вінничани додавали від матчу до матчу, зважаючи з рахунків: 4:3, 5:3 та 7:3.

– Ці матчі послугували підготовкою до майбутнього олімпійського кваліфікаційного турніру, який відбудеться у м. Дублін (Ірландія) з 10 по 18 березня, – повідомив Павло Мазур. – Там ми спробуємо поборотися за олімпійську ліцензію. Для цього треба вибороти у групі перше місце.